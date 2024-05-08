Появился ТОП-10 самых продаваемых смартфонов на сейчас

Китайские наработки не попали в перечень.

| Автор: Соколенко Виктория

Агентство Counterpoint Research проанализировало рынок и определило, какие смартфоны были наиболее популярными в первом квартале 2024 года. Весь топ-10 заняли устройства от Apple и Samsung. Даже в сложные времена пользователи остаются верными девайсам премиум-класса: 7 из 10 вариантов в списке стоят от 600 долларов и выше.

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По итогам первого квартала 2024 года самым популярным смартфоном на рынке оказался iPhone 15 Pro Max. В то же время все четыре модели iPhone 2023 года вошли в десятку самых покупаемых. Несмотря на стартовую цену в 1199 долларов, мощный флагман стал абсолютным лидером продаж.

Весь топ-5 лидеров продаж смартфонов заняли устройства Apple, за исключением пятого места, которое занял Samsung S24 Ultra. Это самый популярный вариант на операционной системе Android в 2024 году. Его успех, в том числе, связан с достижениями Galaxy AI. Кроме того, в рейтинге присутствуют очень доступные Galaxy A15 и Galaxy A34.

Фото - Counterpoint

Напомним, ранее мы писали о том, какие смартфоны заряжаются быстрее других.

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