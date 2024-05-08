Новые видеокарты GeForce RTX 5000 приятно порадуют пользователей

AMD не смогла выдержать конкуренции, потому в следующем поколении своих продуктов может покинуть топовый сегмент.

| Автор: Соколенко Виктория

Практически подтверждено, что первые модели из линейки GeForce RTX 5000 будут представлены в четвертом квартале 2024 года, то есть с октября по декабрь. Согласно утечкам информации, RTX 5080 появится на рынке раньше, чем RTX 5090.

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Обе видеокарты планируется выпустить к концу 2024 года. GeForce RTX 5080 будет доступнее по цене, чем RTX 5090, что означает, что если первая появится на рынке раньше, ее смогут приобрести больше потенциальных покупателей. Прогнозируется, что они будут дороже RTX 4080 и RTX 4090.

По слухам, видеокарты GeForce RTX 5090 и 5080 будут построены на базе архитектуры Blackwell и изготовлены по техпроцессу 4 нм. Обе видеокарты будут оснащены памятью нового поколения GDDR7, а у RTX 5090 будет 24576 ядер CUDA, что обеспечит возможность запуска современных игр с трассировкой лучей и в разрешении 4K.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Steam назвали популярные компоненты игровых компьютеров.

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