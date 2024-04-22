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Для любителей пиратской Windows придумали ограничение
Юзерам с неактивированной Windows придется задуматься об активации. В Microsoft хотят прибегнуть ко вводу ограничений. И начнутся они с браузера Edge. Об этом сообщает TechRadar.
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В бете Windows 11 обнаружена утилита, которая будет блокировать настройки программы. Вероятно, она продолжит работать. Но большинство функций, по типу установки расширений или смены темы оформления станут временно недоступны.
По сути, в Microsoft хотят стимулировать пользователей купить лицензию. Особенно учитывая то, что Edge получил функции с искусственным интеллектом.
Напомним, ранее мы писали о том, какими браузерами любят пользоваться украинцы.
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