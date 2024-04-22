Блокировка – временное решение: Буданов высказался о проблеме Telegram

Разведчик рассказал, как можно изменить сиутацию с мессенджером.

| Автор: Соколенко Виктория

Руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечает, что Telegram остается огромной проблемой для нашей страны. Ее решением могла бы стать регистрация каналов. Об этом сообщает ВВС.

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Таким образом будет понятно, кто имеет отношение к ресурсу.

"Нет вопроса влияния или давления - вопрос же не в этом. Если ты хочешь доказывать свою позицию - а она может кому-то не нравиться и это нормально в демократическом обществе - неси ответственность. Чего ты боишься сказать, кто ты?", - отмечает Кирилл Буданов.

Главный разведчик страны считает все каналы анонимными.

"Вы знаете хоть один Telegram -канал, который сказал прямо, что я - это я? Вот и ответ", - уточнил глава ГУР.

Что касается закрытия или блокировки мессенджера, то Буданов называет это временным решением проблемы.

"Все же считаю, что надо заставить их зарегистрироваться. Это не будет давлением на прессу. В демократическом обществе, еще раз говорю, нельзя просто так давить. Но бояться сказать, что вы это вы - это тоже неправильно. И от имени анонима выбрасывать в эфир, извините, все за что заплатят из совершенно разных частей мира - это тоже ненормально", - подчеркнул глава ГУР.

Кирилл Буданов рассказал, что время от времени при происхождении разных событий, для понимания их восприятия российским социумом, для просмотра результатов операций разведки/резонанса с вероятностью влияния, он просматривает Telegram. Для него это исключения, как для руководителя ведомства. В целом, разведчикам заводить Telegram или другие соцсети нельзя.

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов назвал только 1 плюс Telegram.

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