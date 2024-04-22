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Не убежишь: Украина тестирует новый дрон-камикадзе
Больше деталей о "птичке" специалисты хотят раскрыть позже.
Волонтерская инженерная группа Wild hornets опубликовала в сети видео испытаний FPV-дрона с системой обнаружения, захвата и сопровождения целей. В режиме PREPARE, что означает подготовку, он выделяет человеческие силуэты зеленым цветом. Об этом сообщает Милитарный.
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При TRACKING, отслеживании, силуэт человека становится красным. Вероятно, захват идет ручным, а отслеживание, выделение, сопровождение – автоматическое.
Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ разобрали дрон оккупантов с машинным зрением.
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