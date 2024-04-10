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Появились красочные рендеры iPhone 16
Опубликованы красочные рендеры iPhone 16. Они основаны на всей доступной по серии информации на текущий момент.
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Дизайн частично отсылает нас ко внешнему виду iPhone 11, где блок камер располагается вертикально. Такое решение пришлось вернуть для записи пространственного видео под Apple Vision Pro. Всю линейку оснастят кнопкой "Действие". Плюсом, на правом торце добавят кнопку "Захват". Она будет управлять камерой.
Для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max сохранится типичный блок камер.
Напомним, ранее мы писали о том, что люди выбрали лучший iPhone.
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