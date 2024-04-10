На Windows 11 под запрет попали популярные программы

Для Windows 11 не принимают даже долю стиля Windows 10.

| Автор: Соколенко Виктория

Microsoft не нравится, когда пользователи меняют внешний вид операционки Windows 11 благодаря сторонним программам. Техногигант начал блокировку установки такого ПО, сообщает Neowin.

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В Windows 11 24H2 нельзя будет запускать программы по типу StartAllBlack, которая позволяет настраивать панель задач и меню "Пуск". Запрещенным теперь является и ExplorerPatcher. С ним можно установить вид панели в стиле Windows 10. Официальная причина такого решения – вызов проблем с безопасностью или продуктивностью.

В сети говорят, что ограничение можно обойти. Нужно переименовать исполняемый файл. Вероятно, приложения попадают под блок из-за их названий. Не исключено, что ограничения изменятся со временем.

Напомним, ранее мы писали о том, что Windows 10 для некоторых станет платной.

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