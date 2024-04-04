Люди отказываются от Windows 11: детали

В Украине Windows 11 значительно проигрывает. У нее только 12,5% установок. У Windows 10 - 81%.

| Автор: Соколенко Виктория

Доля Windows 11 за последние месяцы снизилась. По итогам марта, как отмечают аналитики, она составила 26,78%. Показатель на 1,5% меньше, чем месяцем до того. Об этом сообщает Statcounter.

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А вот Windows 10 не сбавляет свою популярность. У нее 69,04% фанатов. Прирост - +1,81. Есть и статистика касательно старых операционок:

Windows 7 — 3,04% (-0,06)

Windows 8.1 — 0,44% (-0,22)

Windows XP — 0,39% (-0,13)

В феврале, перед спадом, Windows 11 показала свой лучший результат за время существования. 28,18% были в ней заинтересованы. Ухудшению ее популярности может способствовать сама Microsoft. Техногигант прибегнул к агрессивному маркетингу, который не принес плодов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Microsoft готовят прорывной способ обновления Windows.

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