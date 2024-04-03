Режим "Инкогнито": Google уничтожит собранные данные после скандала

Иск против компании тянулся с 2020 года.

| Автор: Соколенко Виктория

Google пошла на урегулирование иска по поводу слежки за пользователями в режиме "Инкогнито" браузера Chrome. Из-за нежелания платить 5 млрд компенсации за принесенный ущерб, техногигант уничтожит "миллиарды точек данных", обновит информацию о сборе сведений. Кроме того, в течение следующих 5 лет будет внедрена новая система "Инкогнито". Об этом сообщает WSJ.

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Компанию обвинили в обмане по поводу конфиденциальности активности пользователей. В Google открещивались, утверждая, что "Инкогнито" не давал полную гарантию скрытности интернет-сессий. В электронных письмах директор по маркетингу Лоррейн Твигилл беспокоилась за термин "частный". Он, по ее мнению, мог вводить людей в заблуждение. Суд признал, что в Google не уведомляли юзеров о сборе информации в режиме "Инкогнито".

Соглашение по урегулированию судебной тяжбы должно еще получить полное утверждение от судьи. Предполагается, что Google отключит посторонние cookie на следующие 5 лет. Место них должны появиться Topics API. Речь о системе, которая позволяет понимать активность по темам без прямого доступа к личным сведениям.

Правда, удаление собранных данных может оказаться сложным. Ведь иск касается сбора от 2016 года. Вполне возможно, что бренд продал или использовал информацию в своих продуктах.

Напомним, более подробно о данном судебном иске мы писали тут.

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