Оккупанты запускают по Украине черные дроны-камикадзе

У всех бойцов быстрая реакция, умение метко бить по вражескому железу. Герои могут сбить дрон и на расстоянии в 800 м. Иногда охота растягивается до 5 часов. Воинам приходится за миссию преодолевать сотни км.

| Автор: Соколенко Виктория

В Одесской области бойцы мобильных огневых групп едва ли не круглосуточно участвуют в отбитии атак российско-иранских беспилотников. Рекордным стал март, когда оккупанты массово запускали Shahed по энергетическим объектам. Об этом сообщает ТСН.

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Мобильной группе приходит сигнал о приближении с моря группы дронов. Охотники на них выбирают точку для огня, готовят пулемет и световую технику. У каждой огневой группы есть планшеты, где показывается движение рашистских железяк.

"Мы по планшету видим в реальном времени перемещение воздушных целей. Точки всегда разные и поэтому время разное. Разложение и развертывание в боевой порядок - это минута. Каждый сбитый Shahed это - спасенные жизни, мы это понимаем", - рассказал боец огневой группы с позывным "Бо".

В последнее время РФ начала красить беспилотники в черный цвет для маскировки. Труднее всего, когда туман. Объект почти не видно в тепловизор и с прожектора. Но военные прикладывают максимум усилий, чтобы дроны приземлить.

"Мы стараемся его поймать его еще до того момента, как он зайдет в кварталы, у нас много таких мобильных групп и все работают слаженно поэтому сбиваем их еще до момента подлета", - говорит командир мобильной группы "Васян".

Сюжет о мощи нащих защитников с 2:34:

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ разобрали дрон оккупантов с машинным зрением.

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