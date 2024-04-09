На рынке смартфонов появился новый лидер

Samsung Galaxy S24 Ultra считается главным конкурентом iPhone 15 Pro Max.

| Автор: Соколенко Виктория

Корейский техногигант Apple успешно стартовал в 2024 году и получил статус ведущего производителя смартфонов. Об этом говорится в отчете аналитиков Counterpoint Research.

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В феврале текущего года Samsung поставила 19,6 млн телефонов, что равносильно 20% рынка. У Apple 18% и 17,41 млн гаджетов. Такие изменения позиций связаны с высоким спросом на смартфоны Galaxy S24 с поддержкой искусственного интеллекта. Кроме того, флагманы Samsung набрали большее количество позитивных оценок, чем предложения яблочной компании.

Хоть в США доминирует Apple, Samsung нарастила тут свою долю до 36%. Apple в родной среде скатилась с 64% до 48%.

Напомним, ранее мы давали обзор на линейку Samsung Galaxy S24.

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