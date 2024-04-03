Samsung отправила "отдыхать" один из популярных смартфонов

В смартфоне стоит патч безопасности Google за январь текущего года.

| Автор: Соколенко Виктория

Спустя 4 года с момента релиза в Samsung решили прекратить поддержку оригинальной раскладушки Galaxy Flip. Гаджет больше не получит обновления Android и ежемесячные апдейты безопасности. Об этом сообщает Samsung Mobile Security.

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Galaxy Flip представили миру в 2020 году. С коробки он шел с ОС Android 10. Сейчас в нем стоят Android 12 и One UI 4.1.1.

Напомним, ранее мы писали о том, что Apple тоже отправила на "пенсию" несколько устройств.

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