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Xiaomi резко стала успешной из-за электрокара SU7
Акции Xiaomi резко выросли на гонконгской фондовой бирже из-за успеха электромобиля SU7. Проект превзошел все ожидания. Об этом сообщает Bloomberg.
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Прирост акций составил +16%. Бренд заявил, что получил заказ почти на 90000 авто в течение первых 24 часов. Аналитики прогнозируют, что SU7 может стать на один уровень с Tesla Model 3 в качестве одного из самых продаваемых премиальных электрокаров в Китае.
В целом, представлено 2 модели – с минимальным запасом хода в 700 км и максимальным в 800 км. Для сравнения, у Tesla Model 3 показатель составляет 567 км.
Напомним, ранее мы писали о том, каким будет Xiaomi 15 Pro.
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