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Атака на завод Shahed: что известно о дроне UJ-22 Airborne
Города Елабуга и Нижнекамск попали под атаку дронами. РосСМИ даже "идентифицировали", что это были UJ-22 Airborne компании Ukrjet.
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Согласно данным производителя, UJ-22 Airborne является многоцелевым беспилотным авиационным комплексом. Он может летать в любое время года и суток, при любых метеоусловиях. Даже при активном использовании врагом РЭБ. БПЛА может вести поисково-спасательные и разведывательные миссии. Характеристики UJ-22 Airborne выглядят так:
- Максимальный вес при взлете – 85 кг.
- Длина – 3300 мм.
- Размах крыльев – 4600 мм.
- Максимально допустимая высота полета – 6000 м.
- Полетное время – 14 часов.
- Максимальная/крейсерская скорость - 200/140 км/час.
- Полезная нагрузка – 20 кг.
UJ-22 Airborne можно оснастить фотоаппаратом и оптико-электронной станцией. Управление ведется в автоматическом/полуавтоматическом/ручном режиме.
Напомним, ранее мы писали о том, что на предприятим в Елабуге собирают иранские дроны-камикадзе, которыми Россия атакует Украину.
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