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Атака на завод Shahed: что известно о дроне UJ-22 Airborne

Впервые эту "птичку" показали на выставке "Оружие и безопасность - 2021".
 |  Автор: Соколенко Виктория
Атака на завод Shahed: что известно о дроне UJ-22 Airborne
UJ-22 Airborne / Getty Images

Города Елабуга и Нижнекамск попали под атаку дронами. РосСМИ даже "идентифицировали", что это были UJ-22 Airborne компании Ukrjet.

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Согласно данным производителя, UJ-22 Airborne является многоцелевым беспилотным авиационным комплексом. Он может летать в любое время года и суток, при любых метеоусловиях. Даже при активном использовании врагом РЭБ. БПЛА может вести поисково-спасательные и разведывательные миссии. Характеристики UJ-22 Airborne выглядят так:

  • Максимальный вес при взлете – 85 кг.
  • Длина – 3300 мм.
  • Размах крыльев – 4600 мм.
  • Максимально допустимая высота полета – 6000 м.
  • Полетное время – 14 часов.
  • Максимальная/крейсерская скорость - 200/140 км/час.
  • Полезная нагрузка – 20 кг.

UJ-22 Airborne можно оснастить фотоаппаратом и оптико-электронной станцией. Управление ведется в автоматическом/полуавтоматическом/ручном режиме.

Напомним, ранее мы писали о том, что на предприятим в Елабуге собирают иранские дроны-камикадзе, которыми Россия атакует Украину.  

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