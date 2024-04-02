Появился новый рейтинг самых мощных смартфонов

Тут нет ни одной модели Samsung и Xiaomi.

| Автор: Соколенко Виктория

Бенчмарк AnTuTu представил новую версию рейтинга самых мощных смартфонов. Первое место получил Asus ROG 8 Pro. Его чип Snapdragon 8 Gen3 набирает в тестах более 2,14 млн баллов.

Читайте также: Местоположение смартфона от оператора можно будет скрыть

На втором месте расположился Oppo Find X7. Он был в лидерах 2 месяца подряд. Третья позиция у iQOO 12. Кроме того, в пятерку попали игровой Red Magic 9 Pro+ и Vivo X100 Pro.

Остальные места выглядят таким образом: iQOO Neo9 Pro, iQOO 12 Pro, Vivo X100, Nubia Z60 Ultra и Oppo Find X7 Ultra.

Напомним, ранее мы давали ТОП смартфонов с самой быстрой зарядкой.

Читайте также: Google выпустит сразу 3 смартфона Pixel 9: раскрыт дизайн

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.