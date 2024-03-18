Ракеты ATACMS Украине: подсчитано, сколько нужно ВСУ

Украина давно просит у США дальнобойные ATACMS. В марте ряд конгрессменов обратился у министру обороны Америки Остину с призывом передать ракеты дальностью 300 км.

| Автор: Соколенко Виктория

Авиационный эксперт Константин Криволап говорит, что на складах США могут лежать более тысячи старых образцов ATACMS. Они в перспективе могут оказаться в ВСУ, передает Украинское радио.

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По его словам, хоть американцы произвели около 2 тыс боеприпасов с кассеткой, Украина вряд ли может рассчитывать на слишком высокую цифру. Часть снарядов использовалась в других операцияъ. Есть такие, которые непригодные для использования.

"Однако много ракет осталось, и американцы пытались их утилизировать. Это около 1100 ракет старых типов. Надо провести серьезную ревизию и оценить условия их хранения. Где-то 30-40% пригодны для использования", - отмечает Константин Криволап.

Эксперт добавляет, что часть дальнобойных ATACMS прошла через модернизацию – изменение системы наведения, мощность двигателей.

"Если бы нам дали не 20 ракет, а 100 или больше - это было бы очень хорошо. Ведь цель у нас есть, нам есть куда бить", - резюмировал аналитик.

Напомним, ранее мы писали о том, что на ATACMS делают ставки для уничтожения Крымского моста. Украина уже применяла ATACMS против оккупантов. Тогда говорилось о ракетах дальностью 160 км.

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