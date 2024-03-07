Миру грозит дефицит электроэнергии: причины

| Автор: Соколенко Виктория

Сервисы на базе искусственного интеллекта нуждаются в огромном количестве энергии для обучения и работы. Такие слова звучали из уст исследователей и представителей разных компаний. К пулу мнений присоединился Илон Маск, сообщает New Atlas.

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По его словам, миру нужно готовиться не только к дефициту электроэнергии, но и трансформаторов. Поскольку помимо ИИ высокое потребление и у электромобилей. Скандальный миллиардер добавил, что вычислительная мощность искусственного интеллекта возрастает в 10 раз каждые полгода. Одновременно с ним существует прирост электромобилей. Таким образом, создается большой спрос на электрооборудование и производство электроэнергии. В конечном итоге, Илон Маск призвал промышленность наращивать производство экологически чистой энергии и электрических трансформаторов. Нужно уменьшать высокое напряжение в электросетях для чипов и устройств.

К слову, Маск намекнул о судьбе своих электромобилей Tesla. Они должны развиваться в отрасль автономности. Тут же были упомянуты и человекоподобные роботы.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился "червь" с ИИ, который может воровать номера телефонов и кредитки.

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