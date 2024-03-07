В мире рекордно выросло число пользователей Linux

До Windows ей еще очень далеко.

| Автор: Соколенко Виктория

Операционка Linux с открытым кодом появилась в 1991 году. Но пик ее популярности пришел только теперь. ОС используют больше, чем когда-либо раньше, сообщает Statcounter.

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Часть Linux на мировом рынке в феврале достигла 4,03%. Если брать в учет долю ChromeOS, в основе которой ядро данной системы, тогда показатель еще выше – 6,34% суммарно.

Однако, на рынке лидирует Windows. По состоянию на июнь прошлого года 68,23% использовали ее. В феврале доля дошла до 72,17%. macOS скатилась с 21,32% до 15,42%.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит топовая сборка ПК для игр на текущий момент.

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