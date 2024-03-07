Оккупанты могли усовершенствовать мощь Shahed-136

Окончательный ответ по данному поводу должны дать специалисты.

| Автор: Соколенко Виктория

Российские оккупанты не прекращают террор дронами-камикадзе. Shahed – причина трагедии в Одессе с 12-ю погибшими, среди которых 5 детей. Не исключено, что враг поставил в БПЛА усиленную боевую часть. Об этом сообщил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, передает 24 канал.

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По его словам, стандартная БЧ Shahed-136 составляет 50 кг тротила, взрывчатки или гексогена. Мощный взрыв в Одессе мог произойти в случае, если РФ интегрировала термобарический боеприпас. Когда случается попадание такого объекта, возникает сильное давление. Выделяется спецсмесь, которая расширяется и загорается от контакта с атмосферой. Также, не исключается вариант со специальным поджигателем.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ поразили объект оккупантов в Херсонской области. Это месть за детей Одессы.

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