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Футуристический и с подсветкой: вышел смартфон Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) доступен для предварительного заказа на сайте производителя. Цена – от 329 евро (13745 грн).
 |  Автор: Соколенко Виктория
Футуристический и с подсветкой: вышел смартфон Nothing Phone (2a)
Nothing Phone (2a) / Nothing

Компания Nothing презентовала свой новый смартфон Phone (2a). Он является упрощенной версией Phone (2). Примечательная особенность новинки – подсветка  Glyph.

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У телефона 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+. Максимальная яркость составляет 1300 нит. Управляет девайсом 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7200 Pro. Оперативки предусмотрено до 8 Гб, а накопитель идет на 512 Гб. Phone (2a) получил батарею на 5000 мАч. Блок питания рассчитан на 45 Вт.

Основная камера выполнена в виде двух датчиков по 50 Мп. Фронталка – 32 Мп. Сканер отпечатков пальцев подэкранный. Смартфон имеет операционку Android 14 и оболочку Nothing OS 2.5.

Напомним, ранее мы писали о том, что появились рендеры iPhone SE 4. 

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