Nothing Phone (2) будет стоить 27, 29 и 34 тыс грн

В комплекте к телефону идет новый кабель с прозрачными коннекторами.

| Автор: Соколенко Виктория

Nothing презентовала второе поколение своего смартфона. Nothing Phone (2) увеличился в размерах и получил закругленный корпус. Также стало больше зон с подсветкой – до 33 вместо 12. Bigmir.net спешит поделиться с вами основными характеристиками новинки.

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По железу имеем флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и прокачанную батарею. Дисплей с диагональю 6,7 дюймов. Его частота обновления – 120 Гц. Оперативка представлена в вариантах 8 и 12 Гб. Флеш-памяти у смартфона 128/256/512 Гб. В остальном:

Фото - Nothing

Фото - Nothing

Основная камера на 50 Мп Sony IMX890 + 50 Мп широкоформата Samsung JN1. Фронталка – 32 Мп Sony IMX615 .

Батарея на 4 700 мАч. Зарядки – 33 Вт (проводная) и 15 Вт (беспроводная).

ОС - Android 13 (Nothing OS 2.0).

LED-полоски можно настроить в качестве таймера и индикатора уровня громкости. Кастомизация предусмотрена и для получения уведомлений из разных приложений.

Монохромное оформление.

NFC, три микрофона и двойные стереодинамики.

Фото - Nothing

Фото - Nothing

Фото - Nothing

Продажи стартуют с 17 июля. В зависимости от желаемого объема памяти, за Nothing Phone (2) придется отдать 27 500, 29 500 или 34 500 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит смартфон-конструктор Fairphone 4 за 23 тыс грн.

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