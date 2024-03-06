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Лучший подарок - донат: что украинки ждут от 8 марта

Возрастная группа опрошенных – 34 – 45 лет. Более 50% - до 45 .
 |  Автор: Соколенко Виктория
Лучший подарок - донат: что украинки ждут от 8 марта
Иллюстративное изображение / Getty Images

В Viber перед Международным женским днем провели анонимный опрос касательно праздника. Более 60 тыс пользователей дали свои ответы в официальном канале мессенджера.

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Так, 34% украинок ожидают подарки только от близких людей, 24% - ни от кого не ждут подарка. 15% думают, что получат презенты от близких и знакомых на работе, в университете, в школе. 14% думают о том, что будут только устные поздравления и сообщения.

13% указали, что лучший подарок в текущих реалиях – донат.

Напомним, ранее мы писали о том, будет ли в Украине выходной на 8 марта. 

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