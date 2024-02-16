Прозрачный ноутбук Lenovo: инсайдер показал фото

Презентация девайса может пройти на MWC 2024 в конце февраля.

| Автор: Соколенко Виктория

Инсайдер evleaks в своем аккаунте в социальной сети поделился изображением прозрачного ноутбука от Lenovo. Согласно утечке, гаджет получит безрамочный просматриваемый дисплей.

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Также есть данные, что ПК добавят стилус, а клавиатура будет сенсорной. Более подробных характеристик пока нет. Единственное, что известно, устройство будет работать на операционной системе Windows 11.

Фото - evleaks

Напомним, ранее мы писали о том, что первой дисплеи подобного плана показала Samsung.

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