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Прозрачный ноутбук Lenovo: инсайдер показал фото
Презентация девайса может пройти на MWC 2024 в конце февраля.
Инсайдер evleaks в своем аккаунте в социальной сети поделился изображением прозрачного ноутбука от Lenovo. Согласно утечке, гаджет получит безрамочный просматриваемый дисплей.
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Также есть данные, что ПК добавят стилус, а клавиатура будет сенсорной. Более подробных характеристик пока нет. Единственное, что известно, устройство будет работать на операционной системе Windows 11.
Напомним, ранее мы писали о том, что первой дисплеи подобного плана показала Samsung.
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