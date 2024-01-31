Браузер Microsoft Edge уличили в самовольном поведении

У Microsoft есть хитрая тактика по продвижению своего браузера.

| Автор: Соколенко Виктория

Microsoft очень хочет, чтобы ее браузером Edge пользовалось как можно большее число пользователей. Однако, это желание настолько высокое, что разработчики предусмотрели возможность без согласия импортировать данные с других браузеров, сообщает The Verge.

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По наблюдению журналистов, после одного из последних обновлений системы и перезапуска компьютера, Edge автоматически запустился со вкладками из Chrome. Проверка настроек Edge, которые отвечают за данную функцию показала, что она выключена. Подобная проблема повторилась на ноутбуке.

Один из пользователей сети со своей стороны отметил, что после переустановки Windows он нашел настройки, которые синхронизируют информацию Chrome в Microsoft Edge. Также обнаружилось подтверждение сбора указанных сведений со стороны Microsoft, если пользователь залогинился и включил синхронизацию.

В техногиганте ситуацию пока никак не прокомментировали.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Mozilla назвали "грязные" приемы конкурентных браузеров.

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