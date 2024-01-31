Из ChatGPT идет утечка паролей пользователей - СМИ

Будьте внимательны и несколько раз подумайте о том, что вы вводите в бот.

| Автор: Соколенко Виктория

ChatGPT нашли серьезный изъян безопасности. В частности, могут утекать данные, которые принадлежат частным пользователям, сообщает ArsTechnica.

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Появившиеся в сети скриншоты демонстрируют, что бот отвечает на запросы, используя фрагменты чужих диалогов. В них содержаться учетные данные для входа, названия презентаций, подробности исследовательских предложений и код на языке программирования РНР.

Это не первый прокол с ChatGPT. В прошлом году разработчикам пришлось отключать бота после того, как из-за ошибки он показывал одним пользователям заголовки из истории чата других. Был и иск на OpenAI из-за нарушения законодательства о персональных данных и незаконного сбора их в интернете.

Со стороны исследователей вышел материал, в котором описывалось, как они использовали запросы для раскрытия многочисленной персональной информации. В OpenAI расследуют данный инцидент, чтобы пресечь подобные случаи в будущем.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ЦРУ США запретили пользоваться Telegram.

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