Пользователи заявили, что ChatGPT начал лениться

Ситуация получилась довольно интересная.

| Автор: Соколенко Виктория

Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT обнаружили, что он иногда ведет себя так же, как и человек. А именно может увиливать от выполнения поставленных задач. Об этом сообщает Gizchina.

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В некоторых случаях бот отказывался отвечать. Также он мог прерывать диалог из-за серии вопросов. Порой и вовсе, ChatGPT давал приписку людям "Вы можете сделать это сами".

Разработчики отреагировали на произошедшее и отметили, что проблема не массовая. Они ищут пути исправления. Указывается, что чат-бот лениться на языковой модели GPT-4, которая идет по платной подписке. В бесплатной GPT-3.5 таких проблем не обнаружено.

Напомним, ранее мы писалио том, что вышел новый мощный искусственный интеллект Google Gemini. Он должен составить конкуренцию ChatGPT.

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