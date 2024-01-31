В TikTok можно будет покупать товары через видео

Благодаря опции ссылки будут появляться автоматически.

| Автор: Соколенко Виктория

В TikTok тестируется функция, которая позволит делать покупки через публикации пользователей. Для этого платформа будет использовать технологию автоматического распознавания объектов в видео, сообщает Bloomberg.

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То есть, алгоритм определит предмет и оставит ссылку на похожий в своем маркетплейсе TikTok Shop. Для блогеров, которые возьмутся продвигать товары, будут предлагать комиссионные в виде поощрения.

Фото - Bloomberg

Сейчас упомянутая функция работает неидеально. В частности, часто определяет предметы неправильно. К примеру, на видео, где женщина полирует камни, TikTok предложил купить золотое кольцо и 2 набора металлических накладных ногтей, которых и рядом не было.

Напомним, ранее мы писали о том, что аналитики зафиксировали рост количества молодежи, которая использует социальную сеть TikTok не для развлечений, а для получения новостного контента.

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