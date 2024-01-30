Любителям музыки: в Shazam добавили новую функцию

Пока фича доступна только для владельцев iPhone и iPad.

| Автор: Соколенко Виктория

Apple добавила в свежую версию приложения Shazam возможность распознавать песни через наушники. Это будет полезно, если вам захотелось узнать, что за песня играет из TikTok или YouTube, но нет возможности воспроизвести ее через динамик. Об этом сообщает 9to5mac.

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То есть, можно открыть Shazam, а потом переключится на другую программу. Он в фоновом режиме определит название играющих песен. Потом вернитесь в Shazam, изучите информацию о понравившемся треке, добавьте в плейлист Apple Music и прослушайте полностью.

Напомним, ранее мы писали о том, что в WhatsApp можно будет переписываться с владельцами Telegram и не только.

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