Сколько ПВО нужно для защиты наших городов – анализ эксперта

Коваленко говорит, что сейчас полноценная эшелонированная ПВО есть только в Киевской области.

| Автор: Соколенко Виктория

Для защиты от ракетных атак оккупантов в каждом городе-миллионнике должна быть, как минимум, одна батарея ЗРК Patriot. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Кроме того, на каждую такую батарею должна идти защита среднего радиуса действия - IRIS-T и NASAMS. А их прикрывают комплексы малого радиуса - Alvis Stormer, ЗРК Crotale, "Буки", "Кубы", ЗРК "Тор-М2", "Оса-10". То есть, речь идет о полностью готовом эшелоне такого типа.

"И это – как минимум. Это чтобы сделать некий зонтик противовоздушной обороны над городами-миллионниками. А потом, после городов-миллионников, в первую очередь, на базе городов-миллионников, которые находятся у линии фронта, у направлений прорыва противовоздушной обороны в нашем воздушном пространстве со стороны России, создавать буфер безопасности", – отметил Александр Коваленко.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине впервые сбили новый Shahed.

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