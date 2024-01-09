Вышли видеокарты GeForce RTX 40 Super: обзор и цены

Nvidia дает рекомендованные цены на свои продукты. У ритейлов они могут быть выше.

| Автор: Соколенко Виктория

Nvidia представила линейку новых видеокарт под названием GeForce RTX 40 Super. Она состоит из 3 предложений.

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У RTX 4070 Super GPU с 7680 ядрами CUDA, 192-битная шина, 12 Гб памяти GDDR6X. TGP декларируется в 220 Вт. Старт продаж намечен на 17 января по ценнику в 599 долл (22861 грн).

У RTX 4070 Ti Super уже 8448 ядер CUDA. Больше шина и память – 256 бит и 16 Гб. Прирост производительности около 22%. Тут уже просят 799 долл (30494 грн). Продажи начнутся 24 января.

RTX 4080 Super дали 10240 ядер CUDA, 256-битную шину и 16 Гб памяти. TGP – 320 Вт. Если хотите играть в разрешении 4К, то это самый оптимальный вариант. Видеокарта оценена в 999 долл (38127 грн). Новинку можно будет купить с 31 января.

Напомним, ранее мы писали о том, что выбраны лучшие ноутбуки на любой бюджет.

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