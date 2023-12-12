Microsoft представила технологию, которую невозможно взломать

Идея весьма безопасна. Поскольку есть защита от программ-вымогателей.

| Автор: Соколенко Виктория

Microsoft презентовала технологию хранения данных на стекле, которая впоследствии заменит традиционные жесткие диски и твердотельные накопители. Об этом сообщает Tech Radar.

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Прототип технологии Silica увидел мир еще в 2019 году. Сейчас техногигант разрабатывает систему на основе кварцевого стекла. Идея состоит в использовании в облачном хранилище Azure и для создания долговечных и высокоэффективных систем хранения информации.

Процесс ее записи заключается в работе сверхбыстрого лазера по физической структуре стекла. То есть, на таком покрытии можно содержать данные бесконечно. Считывать их можно с помощью поляризационной микроскопии.

Задумка полезна для отрасли финансов, научных исследований и здравоохранения.

Напомним, ранее мы писали о том, что Windows 12 будет крутой.

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