Идеальна для подарка на Новый год: обзор игровой консоли ROG Ally от ASUS

Успейте приобрести консоль по выгодному предложению!

| Автор: Соколенко Виктория

Если в вашей семье есть геймер, то у нас для него предложение по идеальному подарку. Чрезвычайно стильная и мощная малышка – игровая консоль ROG Ally сегодня на обзоре у bigmir.net.

Учтите: рождественская цена – 29 999 гривен для максимальной модификации Extreme.

Элегантный и практичный дизайн

ROG Ally - фото АSUS

ROG Ally – эталон комфортной игры при весе консоли всего в 608 грамм. Это довольно удобно для длительных игровых сессий. Дополнительное преимущество – компактные размеры, которые позволяют брать устройство с собой на работу, на учебу, в поездку. Настоящее сокровище среди богатого ассортимента игровых машин ROG.

Мощность под любые игры

ROG Ally - фото АSUS

Консоль получила оснастку в максимальной конфигурации процессором AMD Ryzen Z1 Extreme с графическим ядром RDNA 3. Даже в слишком требовательных играх заметна легкость от 8 ядер с поддержкой 16-ти потоков, графическая продуктивность до 8,6 терафлопс.

Среди прочих характеристик:

16 Гб высокоскоростной памяти LPDDR5 с частотой 6400 МГц.

Слот для карт памяти microSD стандарта UHS-II.

Твердотельный накопитель на 512 Гб с интерфейсом PCIe Gen 4 і.

Модуль Wi-Fi 6E для надежного соединения в перегруженных сетях.

Магическая графика

ROG Ally - фото АSUS

ROG Ally способна подарить максимально яркую картинку на 7-дюймовом сенсорном экране с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Технология AMD FreeSync Premium выступает гарантией того, что геймеры не столкнуться с неприятными разрывами кадров. Ключевое: воссоздание 100% оттенков цветового пространства sRGB на экране покажет игровой контент именно таким, как его задумали разработчики.

Заложенный в консоль показатель максимальной яркости – 500 кд/ м2. С ним изображение остается четким, даже если вы играете при свете яркого солнца. За износ экрана можно не бояться. Ведь его защищает Corning Gorilla Glass Victus.

Универсальность на любой случай

ROG Ally - фото АSUS

ROG Ally легко подключается к телевизору. Потому при подключении нескольких контроллеров вы можете похвастаться консолью друзьям и провести с ними эпичный игровой матч. При желании, присоединяется графическая док-станция XG Mobile, с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков, монитор, мышка, клавиатура. Это обеспечивает пользовательский опыт игр в 4К или в киберспортивных проектах.

Важно:

Поддержка Windows 11 открывает доступ к солидной игровой библиотеке от разных платформ - GOG Galaxy 2.0, EA App, Steam, Epic Games, PC Game Pass и т.д.

Трехмесячная подписка Xbox Game Pass дает моментальный доступ к библиотеке Xbox сразу после покупки.

ROG Ally - фото АSUS

ROG Ally - фото АSUS

Только до 31 декабря эти все премиум-фишки доступны на самых привлекательных условиях. ROG Ally с процессором Ryzen Z1 Extreme, 16 Гб/512 Гб памяти можно купить по цене 29 999 гривен. Гарантия официальная. Станьте частью уникального мира игр, где соединяются портативность, стиль, мощность и продуктивность!

Больше про ROG Ally тут – играй везде и всегда.

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