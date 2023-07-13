7 смартфонов на Android, которые люди считают лучшими

В списке есть по одному смартфону из разных ценовых категорий.

| Автор: Соколенко Виктория

Если вам нужен качественный и недорогой смартфон, то прочтение этой подборки обязательно. В Radio Times составили топовый список за свои деньги.

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Первое место досталось смартфону Galaxy A54.У него лучший дисплей в своем классе, мощный чипсет и достойные фотовозможности. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IP67, стереодинамики и NFC-модуль. Недостатка всего 2 – отсутствие адаптера в комплекте и беспроводной зарядки.

OnePlus Nord CE 2 покорил 90-герцовым экраном и зарядкой мощностью 65 Вт. Отдельного внимания стоит 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 900. С ним оптимально играть на средних настройках и пользоваться плавным интерфейсом.

Honor X8 примечателен тонким корпусом весом в 177 г. Есть чипсет Snapdragon и камера на 64 Мп. В плане дизайна есть отголоски Apple. Правда, по батарее он уступает – 4 000 мАч. Нет MicroSD.

Nokia C21 Plus – лучший вариант до 100 долл. У него накопитель на 64 Гб, батарея на 5 000 мАч.

Среди прочего люди рекомендуют:

Poco F5 из-за 14-часовой автономности.

Samsung Galaxy A33 – сочный дисплей.

Motorola G62 – прочное качество сборки.

Напомним, ранее мы писали о том, что Nothing Phone (2) будет стоить 27, 29 и 34 тыс грн.

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