Россияне угрожали пистолетом певцу: он искал 20 млн долл для полета на "Союзе"

Басс пел в группе вместе с популярным американским певцом Джастином Тимберлейком.

| Автор: Соколенко Виктория

Экс-участник группы NSYNC Лэнс Басс в интервью журналистам вспомнил, как в 2002 году его под дулом пистолета держали российские чиновники. А Басс пытался найти 20 млн долл для полета в космос на корабле "Союз". Об этом сообщает futurism.com.

Читайте также: Мошенник притворился русским космонавтом и выманил деньги "для возвращения на Землю"

Певцу тогда было 23 года. Он очень хотел пробыть 10 дней на борту Международной космической станции вместе с двумя профессиональными астронавтами. Мужчина четыре месяца жил в России для подготовки к путешествию. Учил русский язык и проходил сложные процедуры. Как сообщает СМИ, Лэнс Басс даже пошел на операцию для решения проблемы с нерегулярным сердцебиением.

Проблемы начались в момент, когда нужно было найти необходимую к оплате сумму.

"Было много проблем с Россией и Голливудом, когда мы пытались это сделать. Было даже несколько выходных, когда меня выгоняли из базы в России. Они приставляли пистолет к моей голове и спрашивали: "Где деньги? Где деньги?", – рассказал музыкант.

Полет в космос так и не состоялся, хоть Лэнс Басс был одержим идеей с детства. За какое-то время до вылета на космодроме Байконур ему поступил звонок, что присутствие на борту отменяется.

Несмотря на такой опыт, исполнитель все же собирается исполнить задуманное. Сейчас он входит в директорский совет Национального космического общества. Басс хочет провести время на орбите и проводить эксперименты.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия грозит нападением Украине в космосе.

Читайте также: Как выглядит линия фронта в Украине: появилось фото из космоса

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.