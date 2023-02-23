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Samsung разрешит пользователям "клонировать" голос: зачем это нужно

Когда функцию расширят на другие страны и остальные продукты Samsung – пока неизвестно.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Samsung разрешит пользователям "клонировать" голос: зачем это нужно
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Samsung анонсировала интересное обновление своего Bixby. Мобильный помощник сможет "клонировать" голос пользователей для ответа на телефонные звонки. Об этом сообщает The Verge.

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По сути, человек просто напишет ответ, а система его озвучит. Пока известно, что опция доступна только на корейском языке для новой линейки смартфонов - Galaxy S23, S23+ і S23 Ultra.

"Качество голоса может быть ужасным, а время ответа слишком медленным, чтобы быть полезным. Но клонирование голосов для ответа на звонки вполне входит в тренды современных технологий, поскольку ИИ могут создавать реалистичные копии голосов всего из нескольких минут аудио", - отмечает издание.

Напомним, ранее мы давали обзор новой серии Galaxy S23. Подробнее о нем можно прочесть тут

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