Провал запуска "Сармата": инженер-конструктор сравнил Путина с Брежневым

Хотел "напугать", но не смог и не сможет.

| Автор: Соколенко Виктория

Президент страны-террориста России Владимир Путин пытается сделать из себя Брежнева позднего разлива с застоем и полным распадом военной экономики. Это очень ярко проявляется при ракетных обстрелах. Такое мнение выразил политолог, аналитик, бывший инженер-конструктор в конструкторском бюро "Южное" им. М. К. Янгеля Александр Кочетков, сообщает Апостроф.

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Обозначенный портрет, по словам Кочеткова, проявляется в оружии, которым кремлевский диктатор всех запугивает. Эпический пример – неудачный запуск ракеты "Сармат" (носителя ядерных зарядов).

"Сармат" по замыслу Кремля, это ракета, которую якобы должны бояться все в мире, потому что это самый новый "аналоговнет". Надо понимать, что для того, чтобы ракета считалась успешной, нужно сделать не менее 10 пробных успешных летных пусков. После каждого запуска нужно что-то усовершенствовать, менять. С даты первого пробного запуска не прошло еще года. А это был третий и он был неудачным. Кстати, ракетчики имеют свою примету: если начальство хочет, чтобы пуск был приурочен к какому-то событию, то гарантированно он будет неудачным. И о правдивости этой приметы свидетельствует огромная ракетная статистика, и не только в Советском Союзе", - сказал Александр Кочетков.

Если смотреть исключительно в разрезе ракетчиков, когда ракета не полетела, это нормально для тестирования новой разработки.

"Но это очень обидно и очень показательно для кремлевского фюрерка, который хотел сделать по примеру советских вождей, как это в свое время делали Хрущев и Брежнев перед какими-то знаковыми событиями. Те в свое время заявляли об удачных пусках каких-то ракет или испытаниях ядерного вооружения. Путин пытался собезъяничять, но даже это у него не получилось. Потому что технологический уровень современной России в разы ниже, чем даже уровень СССР времен Брежнева. Научный, технический, технологический уровень - он в разы отличается. А в свое время США выиграли гонку вооружений у мощного СССР. Поэтому сравнивать современные технологические уровни США и России вообще нет смысла", - говорит эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что в российской скандальной игре Atomic Heart использовали фото украинских городов.

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