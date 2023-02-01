Starlink Илона Маска мешает прогнозировать погоду

Неточность в погодных показателях связана с тем, что сигналы Starlink перекликаются с сигналами погодных спутников.

| Автор: Соколенко Виктория

Метеорологи подняли новую волну возмущения из-за наземных терминалов Starlink. Голландский исследователь Ад Стоффелен из Нидерландского метеорологического института Конинклийка отметил, что оборудование Маска нарушает работу метеорологических спутников. Из-за этого профильные эксперты получают неточные данные, сообщает nltimes.nl.

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Уже фиксировались случаи, когда из-за Starlink метеорологи получали неверные расчеты по поводу количества водяного пара в океанах и таянья арктических ледников. С запуском всех 40 тыс спутников для обеспечения Земли интернетом проблема ухудшится.

Также Starlink недовольны и астрономы. По их словам, технология мешает следить за далекими объектами через телескопы. Спутники Илона Маска очень ярко светятся. Как результат – на фото появляется шум.

Еще общественность говорит о рисках столкновений спутников Starlink друг с другом и с Международной космической станцией. А экологи говорят, что когда Starlink будет выходить из строя, то спутники либо останутся на орбите в качестве мусора, либо будут падать на Землю.

Напомним, ранее мы писали о том, что Илон Маск строит ракеты для того, чтобы "вернуться на родную планету".

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