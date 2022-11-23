Как выглядит компьютерная операционка на базе Android: показываем

Хоть Windows 11 считается спорной, многие сторонние разработчики вдохновляются ее дизайном для своих продуктов.

| Автор: Соколенко Виктория

Разработчик одноплатовых компьютеров Orange Pi выпустил операционную систему, которая базируется на Android 12 и имеет дизайн в стиле Windows 11. Об этом сообщает portaltele.com.ua.

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Элементы Android просматриваются в стандартных навигационных кнопках слева снизу. Отсылки к Windows 11 фигурируют в сплывающей справа внизу панели управления быстрыми настройками. Привлекает внимание и дизайн файлового менеджера, который отсылает к обновленному проводнику.

Фото - portaltele.com.ua

Фото - portaltele.com.ua

Фото - portaltele.com.ua

Примечательно, что авторы идеи в будущем добавят тему, стилизованную под macOS. Пользователям хотят дать возможность свободного переключения между разными вариантами.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Microsoft попрощается с двумя версиями Windows.

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