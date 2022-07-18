Как оживить "старые" компьютеры: решение от Google

Способ подойдет для Windows-ПК и Макбуков.

| Автор: Соколенко Виктория

Google выпустила операционную систему Chrome OS Flex. С ее помощью можно подарить вторую жизнь компьютерам с устаревшим железом, пишет The Verge.

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Chrome OS Flex почти ничем не отличается от Chrome OS. Пользователи получают доступ ко всем возможностям ОС, фирменному голосовому ассистенту и к маркетплейсу Google Play.

Образ тестовой сборки доступен бесплатно на chromeenterprise.googl. Для установки потребуется USB-накопитель объемом не меньше 8 ГБ.

Разработчики обещают, что старые ПК будут включаться и работать быстрее. Поскольку для Chrome OS Flex всего лишь нужно:

процессор Intel или AMD x86-64-bit

от 4 ГБ ОЗУ

от 16 ГБ ПЗУ

доступ к BIOS

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