Как оживить "старые" компьютеры: решение от Google
Google выпустила операционную систему Chrome OS Flex. С ее помощью можно подарить вторую жизнь компьютерам с устаревшим железом, пишет The Verge.
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Chrome OS Flex почти ничем не отличается от Chrome OS. Пользователи получают доступ ко всем возможностям ОС, фирменному голосовому ассистенту и к маркетплейсу Google Play.
Образ тестовой сборки доступен бесплатно на chromeenterprise.googl. Для установки потребуется USB-накопитель объемом не меньше 8 ГБ.
Разработчики обещают, что старые ПК будут включаться и работать быстрее. Поскольку для Chrome OS Flex всего лишь нужно:
- процессор Intel или AMD x86-64-bit
- от 4 ГБ ОЗУ
- от 16 ГБ ПЗУ
- доступ к BIOS
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