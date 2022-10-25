Благодаря видеокарте Nvidia можно взломать восьмизначный пароль

Брутфорс актуален для офлайн-систем авторизации.

| Автор: Соколенко Виктория

Установка из восьми видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090 способна взломать восьмизначный пароль методом перебора за 48 минут. Об этом заявил специалист по информационной безопасности Сем Кроули, сообщает PC Gamer.

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По его словам, по брутфорсу (методу взлома паролей) RTX 4090 превосходит прошлое поколение видеокарт, как минимум, в два раза. Актуальные сейчас видеокарты AMD Radeon RX 6900 отстают от 4090 более, чем в три раза.

Киберспециалисты уверяют, беспокоится не нужно. Взлом аккаунтов в онлайн-сервисах подобным путем практически невозможен. Большинство из них задерживают подобные попытки, после трех неудач – совсем просят сбросить пароль. Брутфорс актуален для офлайн-систем авторизации.

Для тех, кто все же продолжают бояться за свои учетные профили, рекомендовано использовать менеджеры паролей для генерации кодов длинной от 12 до 128 символов. На взлом подобных комбинаций RTX 4090 могут уйти годы.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Nvidia презентовала серию видеокарт 4000 в конце сентября.

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