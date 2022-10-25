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Иран может дать России дроны Arash-2: чем они опасны

Дроны Arash-2 похожи на крылатые ракеты.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Иран может дать России дроны Arash-2: чем они опасны
Arash-2 / ParsToday

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия могла заключить с Ираном новый контракт на поставки. На этот раз – дронов Arash-2. Bigmir.net собрал все, что известно о беспилотнике и технических характеристиках.

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Arash-2 еще называют Kian 2. У них большая боевая часть и улучшенная дальность полета, чем Shahed-136. Подобную информацию приводят иранские СМИ.

Публично беспилотник представили в сентябре этого года. Он – модернизированная версия Arash-1 2015 года выпуска. Arash-2 вдвое больше.

В качестве пусковой платформы используется гражданское шасси, которое можно маскировать под обычный грузовик. Старт обеспечивает ракетный ускоритель.

Arash-2 / ParsToday
Arash-2 / ParsToday

Иран позиционирует Arash-2 как средство атаки израильских городов Хайфа и Тель-Авив. Кроме того, вероятно, БПЛА под силу определять работу радаров и подавлять системы ПВО. Также, в Иране заявляли о присутствии оптических и тепловизионных камер, пассивной радиолокационной головкой самонаведения для уничтожения РЛС.

ТТХ:

  • Размах крыла – около 4 м.
  • Длина – 4,5 м.
  • Скорость – 200 км/ч при использовании поршневого двигателя, около 400 км/ч – при использовании реактивного.
  • Дальность (разнится в источниках) – 1000/1600 км.
  • Боевая часть – от 30 кг.
  • Средства наведения – спутниковая навигация, возможно пассивная радиолокационная головка.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что разведка разобрала российско-иранский дрон "Мохаджер-6". 

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