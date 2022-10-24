В Украине "оживили" автора первой конституции - Пилипа Орлика

В реализации проекта помогла компания Reface. У нее есть одноименное приложение, позволяющее пользователям изменять лицо в видео или GIF и анимировать его.

| Автор: Соколенко Виктория

Министерство культуры и информационной политики "оживило" автора первой конституции – Пилипа Орлика. Видео с его обращением приурочено к 350-летию со дня его рождения. Об этом сообщает пресс-служба МКИП.

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Голосом Пилипа Орлика стал актер Юрий Сосков.

"Заботящиеся об интересе целой Европы и каждого ее государства в частности легко поймут опасность для свободы Европы от московского государства. Как бы велики ни были московские насилия, они не дают никакого законного права москалям в отношении Украины. Народ всегда имеет право протестовать против гнета и вернуть употребление своих древних прав, когда будет иметь на это подходящее время. Если найдете в чем-то неправду, разоблачите меня", - сказал в обнародованном видео Орлик.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что личность Пилипа Орлика – знаковая для Украины. Первая украинская конституция его авторства - важный государственный артефакт.

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"Еще тогда в документе речь шла о целостности и незыблемости границ Украины и восстановлении братства с Крымским государством. Кроме того, гетман уже тогда мечтал о сильной независимой Украине и первый, кто формировал в Европе антимосковскую коалицию", - отметил Ткаченко.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что украинские ученые смогли воссоздать точную 3D-модель лица дочери галицкого князя из династии Рюриковичей Ярослава Осмомысла.

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