Как не попасться на "удочку" ИПСО России - ответ Минцифры

В интернете даже есть информация о том, что существует Поздразделение психологических операций вооруженных сил РФ.

| Автор: Соколенко Виктория

Россия ведет боевые действия не только в реальности, а и в киберпространстве. Сейчас речь не о хакерах, а о специалистах ИПСО. Термин расшифровывается очень просто – информационно-психологические операции. Это еще один фронт, который оккупанты активно продавливают в Украине. Об этом рассказал эксперт Министерства цифровой трансформации Антон Мельник.

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Он привел простой пример: в сети появляется картинка с военным или черный фон, на котором написано большими красными буквами "Срочно", "Шок", "Зрада", "Максимальный репост". Все эти лозунги заставляют людей делать массовый шеринг в сети. А если отбросить эмоции в сторону и копнуть чуть глубже оказывается, что такие призывы начали разгонять российские или пророссийские профили.

"Это очень показательная история, когда в Instagram украинские пользователи подвергаются ИПСО России. Например, пишут: "Вы забыли о Никополе, вы забыли о Мелитополе, о Мариуполе, о Чернигове, а почему никто не говорит о Чернигове, почему никто не говорит о Харькове?". Но все об этом говорят, все видят, и СМИ пишут. Поэтому когда кто-нибудь пишет: "помогите, кричите", - это манипуляции, - отметил Антон Мельник.

Также, по его словам, украинцы должны создавать свой контент, а не заниматься бездумными репостами.

"Еще важно читать ответственные медиа, топовые украинские СМИ, которые были проукраинскими и до полномасштабной войны. И отказаться от всего российского контента, без исключения. С начала войны прошло достаточно времени, чтобы понять, у каких медиа, волонтеров, активистов, блогеров сильная проукраинская позиция и их следует фоловить и слушать. А от тех, кто только и постит фото на пляже и отдыхе, отписаться вообще. Пройдет немного времени и человек уже скажет: "А какая разница?". Мы уже сделали большое дело для украинцев – заблокировали известных россиян, потому что часть украинцев и дальше продолжала бы следить за тем же Тимати, Марув и другими исполнителями. Все они регулярно вбрасывают в головы своих подписчиков пропаганду. Или, в лучшем случае, ничего вообще не постят о войне – как вот Регина Тодоренко. Но она показывает свою прекрасную жизнь на Московии. И люди смотрят ее контент и думают: "Ну, окей, Москва. Чего же ее все хейтят, если она за мир и дружбу"? Потому мы и блокируем их. И что немаловажно, геоблок для украинцев действует не только в Украине, но и за рубежом", - сказал представитель Минцифры.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, какие программы подойдут для безопасных переписок.

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