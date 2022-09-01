Подкаст помог раскрыть убийство 40-летней давности

Аудиозапись возглавила топ профильных чартов.

| Автор: Соколенко Виктория

В Австралии уголовный подкаст помог правоохранителям раскрыть убийство. Мужчина убил свою жену 40 лет назад. Автором программы под названием The Teacher’s Pet является журналист Гедли Томас. В ней он попытался провести расследование. Шоу получило высокую награду и было загружено более 60 млн раз. Именно мировая популярность поспособствовала повторному открытию уголовного дела Об этом сообщает bbc.com.

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Погибшую звали Линетт. Ее муж Крис Доусон пошел на убийство из-за желания жить с любовницей-подростком. Для оправдания Крис утверждал, что жена сбежала из семьи для присоединения к религиозной секте. Из-за того, что доказательств против убийцы в первый раз не было, а женщина исчезла бесследно, дело закрыли. Теперь идет работа над вынесением приговора.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что айтишник показал прокол ФСБ в убийстве российской пропагандистки Дарьи Дугиной.

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