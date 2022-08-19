Получится ли у России лишить Зеленского связи

За последние 1,5 года враг не смог ничего взломать.

| Автор: Соколенко Виктория

Украина имеет совершенно новую систему специальной связи. От советского образца остался только внешний вид телефонов. Об этом рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь в интервью ТСН.

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"Этот вопрос нам задают все партнеры, могут ли Зеленского оставить без связи. Весь мир сейчас смотрит на Украину и не очень понимает, как нам удалось. У нас есть топовые украинские компании, которые производят крутые системы защиты информации. Мы смогли объединить частных партнеров и специалистов в сфере киберзащиты и наших операторов связи - мобильные операторы, операторы оптоволокна, смогли построить системы своей защиты", - отметил Щиголь.

В то же время, у Госспецсвязи есть возможности обеспечить президента связью с любым человеком на планете на случай проблем.

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"Конечно, в первые недели было очень много атак и попыток оставить нас без связи, однако - все работает. Удавалось врагу хоть на одну минуту нас оставить без связи? Ни одна кибератака не привела к потере данных. Никаких целей не достигнуто. Да, были взломаны сайты, но это не привело к потерям данных”, - добавил глава Госспецсвязи.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что СБУ разоблачила серверный центр российских хакеров.

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