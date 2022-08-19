Adidas выпустила наушники с солнечными батареями

В основе новинки - переработанный пластик и нейлон.

| Автор: Соколенко Виктория

Adidas решила не отставать от технологического прогресса и выпустила беспроводные наушники, которые можно заряжать от естественного и искусственного освещения. К примеру, от солнца или настольной лампы. Об этом сообщает The Verge.

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Модель называется RPT-02 SOL. Она может работать без подзарядки 80 часов. Наушникам под силу выдержать пот и брызги соленой и пресной воды. В них есть встроенные элементы управления для изменения громкости и переключения песен. Специальный индикатор подсказывает, где найти лучший свет для зарядки.

Фото - Adidas

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что роботы Google для обслуживания сотрудников попали в нелепые ситуации.

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