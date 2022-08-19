Появилась концепция "умной" тюрьмы за 484 млн долл

Тюрьму построят для тех, кто совершил нетяжкие преступления.

| Автор: Соколенко Виктория

В Фулл Сатоне, что в Великобритании, в 2025 году откроют умную тюрьму. Учреждение будет работать за счет солнечной энергии, а у заключенных появятся ноутбуки и планшеты. Об этом сообщает Daily Mail.

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Тюрьма станет самой дорогой в истории страны из-за выделенной на строительство суммы в 484 млн долларов. Гаджеты для преступников не будут иметь выхода в интернет. Их снабдят различными функциями безопасности. Каждый отбывающий срок пройдет образовательные курсы и освоит новую профессию. Через устройства можно будет подать заявку на получение книг в библиотеке, записаться к тюремному врачу, посмотреть, сколько раз разрешено позвонить семье.

Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о том, что Россия будет искать экстремистов, гей-пропагандистов и тех, кто не уважает режим.

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