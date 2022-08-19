Украинские ученые смоделировали распространение радиации в случае аварии на ЗАЭС

Под удар попадет не только территория Украины.

| Автор: Соколенко Виктория

Сотрудники Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины смоделировали перенесение радиационных частиц в случае аварии на Запорожской атомной электростанции. Моделирование делалось на основе погодных условий, которые были в промежуток с 15 по 18 августа.

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"Источник радиоактивного выброса принят в виде двух точечных на высотах 200 и 500 м над земной поверхностью с суммарной стационарной мощностью 1 условных Бк/с (по 0,5 условных Бк/с для каждого из источников). Для радиоактивных аэрозолей было использовано предположение характеристики их распределения по размерам: АМАД 1 мкм, стандарт отклонения 2 мкм", - сказано в сообщении Украинского гидрометеорологического института.

Моделирование показало, что при погодных условиях 15-18 августа наибольшая концентрация радиоактивных веществ находилась бы на территории Украины, особенно в радиусе 50-100 км по всем направлениям от ЗАЭС. Радионуклиды могли достигнуть и Киева.

"Частично радиоактивные примеси могут быть также вынесены на территории соседних государств (восточная часть Беларуси, Польша, страны Балтии). В конце смоделированного периода основным направлением переноса радионуклидов является восточное, в результате чего значительные концентрации радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей", - добавляют специалисты.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что ситуация вокруг Запорожской АЭС все еще остается напряженной:

Российские оккупанты планируют провести онлайн-трансляцию с беспилотников на Запорожской АЭС.

Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа в ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители Росатома, которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта. Об этом говорят в ГУР МО Украины.

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