Женщина может провести 34 года в тюрьме из-за Twitter

Twitter отказался комментировать это дело.

| Автор: Соколенко Виктория

Женщина из Саудовской Аравии приговорена к 34 годам тюрьмы из-за использования социальной сети Twitter. Сальму аль-Шехаб обвинили в ретвитах и подписках на диссидентов и активистов. Об этом рассказали в The Guardian.

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Первоначально аспирантку Университета Лидса и маму двух детей хотели посадить на три года "за преступное использование интернет-сайта для вызова общественных беспорядков и дестабилизации гражданской и национальной безопасности". Но апелляционный суд решил дать 34 года лишения свободы с последующим 34-летним запретом на выезд. Стоит учесть, что Сальме 34 года.

Сальма аль-Шехаб - фото theguardian.com

Она не имела никакого влияния на движение местных активистов. В Twitter у нее было 2497 подписчиков, в Instagram – 150. В ее постах встречались тема выгорания из-за коронавируса и фото маленьких детей. Редко можно было заметить ретвиты диссидентов, живущих в изгнании, и призывающих освободить политических заключенных в королевстве.

У Сальмы аль-Шехаб есть возможность подать апелляцию.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Илон Маск одержал незначительную победу над Twitter.

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