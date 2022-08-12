ITшник шьет форму для четырехлапых защитников Украины

Среди клиентов семьи были бойцы Сил специальных операций, пограничники, собаки полиции Киева.

| Автор: Соколенко Виктория

Interior Designer в ЕРАМ Украина Максим Лисович вне работы занимается помощью для украинских военных собак. Служебные псы носят уникальные жилетки, ошейники, имеют специальные аптечки и турникеты. Об этом сообщает dev.ua.

Читайте также: 15-летний школьник создает павербанки для военных: он заряжает больше 15 телефонов

Фото - dev.ua

Еще два года назад мужчина не умел шить вовсе. Получил знания на YouTube, читал статьи, форумы, где обсуждалось взаимодействие со специфическими материалами и швами. Недавно он три дня подряд отшивал ошейники и поводки для четырехлапых.

"Мы с женой Натальей уже давно интересовались вопросом тактической экипировки для собак. В отличие от зарубежного, в Украине этот рынок незаполнен. Честно говоря, его нет. Хотя людей, "собачников", которым нравится тактическая амуниция, много. Два года тому назад мы с Натальей запустили производство. Используем оригинальные американские материалы и фурнитуру", - рассказал Максим.

Вначале супруги экспериментировали с собачьей аптечкой. Для наших друзей меньших комплектация более сложная. Нужны много ампул.

Фото - dev.ua

"Кроме того, мы стали разрабатывать для собак жилеты с баллистической защитой. Это как мягкий бронежилет, который, хоть и условно, защищает животное от обломков. Вообще есть еще многое, чему хочу научиться, собираюсь выйти за пределы нескольких швейных машинок. В зонах активных боевых действий собак используют редко, большая угроза поражения, но они идеальные помощники для работы на границе, в лесах, искать по следу, разминировать", - добавил мужчина.

Читайте также: Украинская "Валькирия" работает против оккупантов: что известно о БПЛА

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в РФ началась “промышленная мобилизация”.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.